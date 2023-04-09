В Шадринске открыли торговый центр стоимостью 500 млн рублей

В Шадринске ввели в эксплуатацию торговый центр «Шадринск-холл» общей площадью 16 тыс. кв. м. Объем инвестиций в объект составил более 500 млн руб. Ожидается создание 350 новых рабочих мест, сообщают в правительстве Курганской области.

Двухэтажный «Шадринск-холл» расположен в центре города на месте бывшего телефонного завода. Резидентами занято уже 90% торговых площадей торгового комплекса. На его территории расположены различные торговые отделы, продуктовый и мебельный магазины, а также кафе.

«Посетители смогут найти товары от местных предпринимателей и федеральных сетей в любом ценовом диапазоне», — сообщают в правительстве региона.