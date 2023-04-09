В Новосибирске раскрыли крупную сеть подпольных игорных заведений

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов выявили крупную сеть подпольных игорных клубов. Уголовное дело в отношении пяти горожан возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

«Предварительно установлено, что с 2018 года по настоящее время пять жителей областного центра организовали деятельность сети игорных клубов, где проводились игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой»,– говорится в сообщении следственного управления СКР по Новосибирской области.

7 апреля сотрудники ряда правоохранительных ведомств провели обыски по нескольким адресам. Все они находятся в Октябрьском районе. В результате было изъято свыше 400 единиц техники. В главном управлении МВД по региону уточнили, что лидером группы являлся 45-летний житель Ленинского района.

«Прокуратурой Октябрьского района лицам, предоставлявшим помещения для проведения азартных игр, объявлены предостережения и внесены представления»,– отмечено в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

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Валерий Лавский