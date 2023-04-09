Причиной смерти белой медведицы в Большереченском зоопарке стал инсульт

В Большереченском зоопарке в Омской области установили причину смерти любимицы посетителей – белой медведицы Забавы. Вскрытие указало на инсульт.

«Специалистами было установлено, что у Забавы произошло кровоизлияние в головной мозг в тот момент, когда она находилась в бассейне»,– говорится в сообщении министерства культуры Омской области. В ведомстве также отметили, что состояние органов животного говорит о его правильном содержании.

По данным министерства, Забава умерла 7 апреля. Медведица нырнула в свой бассейн и уже из него не вынырнула. Случай вызвал широкий резонанс. «Важно разобраться, что послужило причиной – несчастный случай или халатность. Соответствующие поручения даны региональному министерству культуры. Очень жаль Забаву! Знаю, что ее искренне любили все омичи»,– записал в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Большереченский зоопарк – единственный зоопарк в России, открытый в сельской местности. Забава жила в нем с 2020 года. В декабре 2022 года в зоопарке отметили ее девятилетие.

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Валерий Лавский