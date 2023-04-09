Судьба путевки в полуфинал волейбольной Суперлиги в серии «Локомотив» - «Белогорье» определится в Новосибирске

Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф мужской российской Суперлиги белгородскому клубу «Белогорье». Игра состоялась в Туле.

Волейболисты «Белогорья» выиграли со счетом 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:20). Наибольший вклад в победу внес марокканец Мохаммед Аль Хачдади, на счету которого 30 очков. У новосибирцев больше всех очков набрали блокирующий Дмитрий Лызик и диагональный Илья Казаченков – по 18.

Счет в серии до двух побед стал 1:1. Решающая игра пройдет в Новосибирске 11 апреля. В полуфинал уже вышли московское «Динамо» и «Зенит-Казань».

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Валерий Лавский