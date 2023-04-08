Никому не нужная ничья

В центральном субботнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» — 3:3. Этот результат не устроил обе команды. Красно-белые, которые еще недавно считались главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото, рискуют в середине месяца покинуть первую тройку, а бело-голубые по-прежнему находятся на отдалении от группы призеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Спартак» и «Динамо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами «Спартак» и «Динамо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч «Спартака» и «Динамо», по сути, представлял из себя дерби неудачников нынешней недели. Болельщики обоих клубов еще не оправились от недавних фиаско в Кубке России, где красно-белые проиграли екатеринбургскому «Уралу», а бело-голубые уступили по пенальти середняку Первой лиги — тольяттинскому «Акрону». Надежды на то, что спартаковцы смогут навязать борьбу «Зениту» за золото в чемпионате, тоже не оправдываются. В четырех турах, проведенных после зимней паузы перед началом 22-го тура, они набрали лишь четыре очка, пропустив на второе место турнирной таблицы «Ростов». Впрочем, урожай динамовцев — шесть очков — был ненамного богаче, то есть победа в Тушино требовалась и тем и другим.

Два сильнейших исполнителя и лидера раздевалки «Спартака», лучший бомбардир чемпионата Квинси Промес и защитник Георгий Джикия, из-за травм помочь своей команде не могли. Поэтому в атаке у хозяев вместе с Александром Соболевым вышел сенегалец Кейта Бальде, а пару в центре обороны составили Руслан Литвинов и Никита Чернов.

Первый тайм получился очень живым и результативным. Уже на седьмой минуте, воспользовавшись провалом в обороне «Динамо», оставшийся один перед воротами Соболев после передачи Даниила Хлусевича с левого фланга ударом в упор открыл счет.

Практически сразу Соболев имел шанс сделать дубль. Но следующий гол забили гости, которые на 35-й минуте провели быструю атаку. После того как Константин Тюкавин перебросил мяч через вратаря Александра Селихова, защитник Даниил Денисов, вышедший на замену вместо получившего травму Хлусевича, вроде бы спас свои ворота, но в нужной точке оказался сыгравший на добивание Арсен Захарян.

Впрочем, на перерыв команды уходили при счете 2:2. Сначала очередная неточность динамовцев в середине поля привела к тому, что Михаил Игнатов нашел своей передачей Бальде, и тот безукоризненно переиграл вратаря Антона Шунина. А уже в компенсированное время гостям повезло при розыгрыше углового: Селихов неудачно сыграл на выходе, и мяч, попав в ногу Соболева, отскочил в ворота.

Во второй половине встречи эмоции хлестали через край, и главный судья Сергей Иванов показал четыре желтые карточки. А голов было всего два. 66-я минута оказалась счастливой для «Динамо», забившего очередной курьезный гол. Отличился Денис Макаров, сделавший прострел с правого фланга, в результате которого мяч, никого не задев, влетел в дальний угол ворот мимо Селихова. Отыграться «Спартаку» было суждено уже в самой концовке. Пенальти, назначенный за нарушение на Романе Зобнине, выстрелом в нижний угол реализовал Соболев. В компенсированное время хозяева могли добиться победы, но Шунин спас свою команду, поймав мяч после удара Кристофера Мартинса.

В итоге была зафиксирована результативная ничья — 3:3, которая, впрочем, не устроила обе команды.

«Спартак» по-прежнему идет третьим, имея 42 очка, но ЦСКА в случае воскресной победы над «Химками» сократит свое отставание от него до минимума. У «Динамо» же, занимающего шестое место, 36 очков, и на место в группе призеров ему претендовать пока трудно.

В двух других встречах 22-го тура, проведенных в субботу, «Торпедо» в первом матче под руководством нового главного тренера испанца Жозепа Клотета на своем поле переиграло воронежский «Факел» — 2:0, а «Ахмат» дома с тем же счетом одолел «Урал». Торпедовцы по-прежнему идут на последнем месте, но, набрав 13 очков после третьей победы в нынешнем турнире, они догнали «Химки», которые имеют матч в запасе. Что касается грозненского клуба, то он имеет те же 36 очков, что и «Динамо».

Евгений Федяков