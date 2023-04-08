В Вербное воскресенье в Петербурге усилят автобусные маршруты к кладбищам

В Вербное воскресенье 9 апреля к петербургским кладбищам направят больше автобусов. Итого количество рейсов на некоторых направлениях превысит 100 единиц, рассказали в Комитете по транспорту.

Маршрут №138, который ведет к кладбищу у крематория, пополнится до 114 рейсов, интервал движения сократится до 8-12 минут. Количество рейсов №398 до Северного кладбища превысит 100, двигаться автобусы будут с интервалом в 10-15 минут. До Южного кладбища можно будет доехать на 64 автобусах маршрута №195, интервал составит 16-23 минуты.

До Казанского кладбища поедет 101 рейс №382 с интервалом 15-22 минуты. К Иликовскому кладбищу можно будет доехать на автобусе №347, которых в городе будет два с 9:00 до 13:20, интервал составит 22-23 минуты.

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