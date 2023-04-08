Депутату ЗакСа Ленобласти продлили арест по делу о долгострое в Агалатово

Приморский районный суд продлил на 72 часа арест депутата областного Законодательного собрания Владимира Сидоренко, которого подозревают в получении особо крупной взятки во время работы главой деревни Агалатово. Об этом 8 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, в период с марта 2016 года по октябрь 2019 года Сидоренко вместе с группой лиц получил взятку размером в два млн руб. от представителя ООО «КомфортСтрой». Деньги были переданы для обеспечения подписания договоров о техподключении ЖК «Барская усадьба» в том же сельском поселении к системам коммуникации населенного пункта.

Подозреваемого задержали в четверг, 6 апреля, и доставили в СУ СК по Петербургу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве «Барской усадьбы». До этого у Сидоренко проводились обыски.

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