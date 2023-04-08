Одной из главных тем Московского экономического форума стала тема новой индустриализации. Эксперты отметили, что работа по устаревшим шаблонам несет в себе множество рисков. Новая индустриализация, по их мнению, должна приобрести наукоемкий характер, изменить модель управления с контролирующей на созидательную. О своем видении перспектив дальнейшего развития промышленности в Краснодарском крае — «Ъ-Кубань» рассказала руководитель комитета по электроэнергетике и промышленности Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Анна Заборцева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Заборцева

Фото: предоставлено автором Анна Заборцева

Фото: предоставлено автором

«Я считаю, что государству целесообразно играть более активную роль в создании инфраструктуры для индустриализации. Но многое можно сделать и на уровне региона.

Важно, чтобы производство стало наиболее выгодной сферой деятельности. Краснодарский край имеет свою специфику. Здесь развиты туризм, сельское хозяйство. Безусловно, эти отрасли должны развиваться и далее. Однако промышленность может и должна занимать более значимое место в экономике региона.

Что для этого нужно? В первую очередь важен спрос. С одной стороны, у предпринимателей должна быть возможность с легкостью определять реальные потребности рынка, с другой — должны быть приняты меры по стимулированию спроса со стороны государства. Последнее особенно касается приоритетных отраслей.

Второе — это технологии, доступ к оборудованию, средствам производства. Ключевую роль здесь играет обратный инжиниринг и доступность данных для промышленников. Предпринимателям важно иметь доступ к техническим условиям, ГОСТам, а также результатам НИОКР и обратного инжиниринга. В общем, нужен доступ к базе данных технологий и активные операторы этой базы, заинтересованные и сопровождающие внедрение технологий в промышленности. Это важно и для развития текущих производств, и для создания новых. Проблема доступности технологий актуальна для всей страны. Потребность в новых технологиях есть на каждом предприятии.

Далее необходимы приемлемые условия по промышленной ипотеке, лизингу оборудования, кредитованию, получению земли под строительство промышленного объекта и обеспечению его необходимыми коммуникациями.

На текущий момент большинство производств локализовано, на площадях, созданных несколько десятилетий назад. Создавать новые промышленные объекты в текущих условиях сложно. Проблемы возникают на всех этапах: поиск подходящего земельного участка, покупка, строительство цеха и установка крановых механизмов, проведение коммуникаций, технологическое присоединение, получение мощностей, подключение газа. Для человека, незнакомого с производством — это часто непосильная задача как в финансовом, так и организационном плане. Одним из решений тут могут быть индустриальные промышленные парки. В Краснодарском крае есть несколько, но их недостаточно.

Следующей необходимой составляющей является обеспечение кадрами. В большинстве отраслей, например, в легкой промышленности или металлообработке очень сложно найти квалифицированных работников просто потому, что производство не является привлекательной сферой деятельности для молодежи, с одной стороны, а с другой — сократилось количество обучающих организаций по производственным специальностям.

Ответом на это может стать активная популяризация созидательных сфер деятельности и развитие сети обучающих организаций.

Также огромным потенциалом для развития промышленности является рост производительности. Возможность роста выпуска есть практически на всех заводах.

Сегодня много говорится о том, что в условиях текущего демографического спада строить и производить мы будем за счет мигрантов. Я считаю, что это тупиковая ветвь. Развивать промышленность нужно за счет повышения производительности труда, а не за счет привлечения дешевой рабочей силы».

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