В Краснодаре на митинг по проблемам с электроснабжением пришло 53 человека

В Краснодаре состоялась акция, посвященная проблемам с электроснабжением в станице Елизаветинской и хуторе Копанском. Организатором выступило местное отделение КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Акция проходила в сквере им. Льва Толстого. Как сообщал в своем телеграм-канале депутат гордумы Александр Сафронов, целью мероприятия было «выразить протест бездействию по вопросам систематических отключений электроэнергии, ее некачественной подаче и выявлении бесхозяйного имущества станицы Елизаветинской, городских дачных массивов и СНТ». На акции участники потребовали реализовать предложения о необходимости наружного освещения оживленных пешеходных территорий.

При заявленной численности в 200 участников на мероприятие пришли всего 53 человека, что стало самой малочисленной акцией КПРФ за последнее время. Так, в августе 2022 года КПРФ проводило акцию в краснодарском микрорайоне Гидростроителей, посвященную обсуждению перспектив строительства Южного скоростного периметра. Тогда в ней участвовали 200 человек.

Руководитель краснодарского Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев считает, что электорат КПРФ постепенно убывает – в первую очередь из-за снижения численности представителей старшего поколения, которое традиционно считается ядерной аудиторией коммунистов.

«Это те люди, которые держались за партию на ностальгической волне - кто-то действительно верил в социализм, кто-то скучал по молодости и другим временам. Партии нечего предложить не то что молодежи или людям среднего возраста, она не в силах даже заинтересовать "новых пенсионеров" и людей предпенсионного возраста. По факту, уже сейчас можно говорить о "закате" партии, так как партийные функционеры отказываются принимать идеи "новых левых", все чаще избирают консервативную риторику, никак не работают с молодежью», – прокомментировал политолог.

Александр Орлов

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