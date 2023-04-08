Сочинскому полицейскому, спасшему людей из горящего дома, предъявлено обвинение

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении инспектора по работе с обращениями граждан отдела исполнения административного законодательства УВД по Сочи. Его обвиняют в получении взятки, а также по статьям УК «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщает «КП Кубань» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: phonoteka.org Фото: phonoteka.org

Полицейский был задержан год назад во время передачи взятки на территории одного из санаториев в Лазаревском районе. Деньги ему передал бизнесмен, который не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности за продажу пива без документов. Сумма взятки составила 50 тыс. руб.

Девять лет назад обвиняемый вместе со своим напарником спас людей из горящего общежития. В то время полицейский работал участковым и в момент пожара проводил прием граждан в своем кабинете, который находился на первом этаже общежития. Полицейским удалось вывести всех жильцов, никто не пострадал.

Андрей Ульченко

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