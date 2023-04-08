Глава Минздрава Мурашко посетил Запорожскую и Херсонскую области с рабочим визитом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко побывал в Запорожской и Херсонской областях с рабочим визитом, сообщила пресс-служба министерства. Господин Мурашко в ходе визита посетил Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Минздрав России Михаил Мурашко

Фото: Минздрав России

По словам министра, в настоящее время идет дооснащение медицинских организаций оборудованием и автотранспортом. Он заявил, что медучреждения областей практически на 100% укомплектованы машинами скорой помощи.

Кроме того, господин Мурашко сообщил, что в Запорожской и Херсонской областях создаются центры сердечно-сосудистой помощи. «Сегодня все группы пациентов полностью обеспечены лекарственными препаратами на амбулаторном и стационарном этапе»,— заключил он.

Вчера, 7 апреля, министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что в новых регионах России ремонтные работы идут в 138 медучреждениях. В постоянном режиме в этих субъектах работают почти 700 специалистов, добавил господин Мурашко.

Эрдни Кагалтынов