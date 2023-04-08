Краснодарский край выделит 189 млн рублей на капремонт больницы в Геническе Херсонской области

189 млн руб. будет направлено Краснодарским краем на ремонт основных отделений учреждения здравоохранения в Геническе. Помимо этого Кубань выделит еще 11 млн руб. на приобретение лабораторного оборудования и расходников, об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области и бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kherson-news.ru Фото: kherson-news.ru

«С министром здравоохранения России Михаилом Мурашко договорились о полномасштабной реконструкции и модернизации больницы Геническа. Минздрав поможет построить новый большой корпус больницы, а деньги на на капремонт в этом году выделяет Краснодарский край», - написал господин Алексеенко.

Он также отметил, что новый корпус будет возведен уже в текущем году.

В июле 2022 года сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над Херсонской областью. Этот регион был присоединен к России по результатам референдумов, состоявшихся в октябре прошлого года.

Андрей Ульченко

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