ФК «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» 19 апреля

Опубликован календарь матчей с 24 по 30 тур Российской Премьер-Лиги сезона 2022/23, расписание есть на официальном сайте лиги. Кроме того, сайт РФС обнародовал даты полуфинальных матчей нижней сетки FONBET Кубка России.

Так ФК «Краснодар» сыграет полуфинальный матч второго этапа с «Крыльями Советов» 19 апреля в 19:00 в Краснодаре. Матч Мир РПЛ «Спартак» (Москва) – «Краснодар» состоится 24 апреля, 29 апреля пройдет игра «Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург), 7 мая «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов». Матч 27 тура «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Краснодар» пройдет 13 мая. 21 мая пройдет игра «Краснодар» – «Ростов» (Ростов-на-Дону). 27 мая - «Краснодар» – ЦСКА (Москва), 3 июня - «Ахмат» – «Краснодар».

Андрей Ульченко

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