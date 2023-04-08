На участках трассы М-5 в Челябинской области ограничат движение на пять месяцев

В Челябинской области на трех участках трассы М-5 «Урал» ограничат движение с 10 апреля по 10 сентября. Там будет производиться замена дорожного покрытия, сообщают в федеральном учреждении «Упрдор „Южный Урал“».

На участках закроют движение по одной полосе. Ограничение коснется правого и левого проездов от поворота на Мисяш до развязки возле поселка Тимирязевский в Чебаркульском районе. В обоих направлениях сузят проезд между поселками Витаминный и Саргазы. Также ограничат движение на левом проезде от Саргазов до въезда в Челябинск со стороны Уфимского тракта.

«Кроме того, на период с 10 апреля по 10 сентября будет организовано реверсивное движение на участках 1821 км, 1825 км, 1828 км, 1850 км, 1853 км, 1858 км и 1866 км в этих же районах области», — отмечают в «Упрдор „Южный Урал“».