В субботу в Петербурге потеплеет до +13 градусов

В субботу 8 апреля в Петербурге воздух прогреется до +13 градусов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

Санкт-Петербург окажется на северо-западной периферии обширного антициклона. Осадков по прогнозу нет, однако ожидается небольшая облачность и северо-восточный ветер со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление же поднимется выше нормы — до 770 мм ртутного столба. В воскресенье также прогнозируются температура +13 и отсутствие осадков.

Как отметил синоптик, первая неделя апреля в Петербурге оказалась холоднее климатической нормы более чем на 1°. Практически до конца следующей недели в регионе будет преобладать солнечная и сухая погода.

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