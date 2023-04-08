Омичи проиграли «Ак Барсу» во втором домашнем матче

«Авангард» уступил и во втором домашнем матче полуфинала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги против казанского «Ак Барса». Исход игры решила всего одна забитая шайба.

За семь минут до конца матча ее забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Итоговый счет 0:1, а счет в серии стал 3:1 в пользу клуба из Татарстана. 9 апреля эти команды встретятся в Казани, и если хозяева вновь одержат победу, серия завершится.

Во второй по значимости российской хоккейной лиге – Высшей – красноярский «Сокол» впервые в своей истории вышел в финал плей-офф (Кубок Петрова). В полуфинальной серии, выигранной со счетом 4:1, он прошел тюменский «Рубин». Соперник «Сокола» определится в противостоянии еще одного сибирского клуба – новокузнецкого «Металлурга» – с подмосковным «Химиком». Пока в серии счет 3:2 в пользу «Химика».

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Валерий Лавский