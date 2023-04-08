Следователи проверяют ремонт дорог на левом берегу Тутаева

Следственный комитет начал проверку по факту ремонта дорог на левом берегу Тутаева, проведенного в 2020-2022 годах. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка дороги в Тутаеве

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Проверка дороги в Тутаеве

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Следственный комитет интересует ремонт улицы Панина в 2020 году и улицы Толбухина в 2022 году. В ходе осмотра этих тутаевских дорог в апреле 2023 года следователи выявили проблемы.

«Установлено, что до настоящего времени не отремонтированы более 20 съездов автомобильной дороги по улице Толбухина, на дорогах Толбухина и Панина имеются продольные и поперечные трещины, отхождения бордюра от асфальта, где образуются щели и попадает вода, что в дальнейшем способствует разрушению дороги, имеются дефекты в виде провалов, неровностей и другие разрушения асфальтовых покрытий»,— отметили в Следственном комитете.

Согласно порталу госзакупок, ремонт улицы Панина в 2020 году выполняло ООО «СК «Дортехстрой» из Ярославля. Подрядчик за выполненные работы получил 16 млн руб. Подрядной организацией, делавшей улицу Толбухина, является ООО «Тутаевская дорожно-строительная компания». Контракт с ней был подписан 12 сентября, а закончил свое действие 16 ноября 2022 года. Сумма фактически выполненных дорожниками работ составила 60,2 млн руб. Теперь этими дорожными ремонтами занимается СКР.

«В настоящее время сотрудниками СКР проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, произведена выемка документации, имеющей значение для следственных органов, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве также говорят о проблемах с благоустройством в исторической части Тутаева и о торчащих болтах на одной из детских площадок.

Андрей Иванов