У 207 жителей Кубани подтвердился диагноз COVID-19

За прошедшие сутки в Краснодарском крае выявлено 207 случаев заболевания коронавирусом. Среди них 17 детей, самому младшему из которых пять месяцев, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

В краевой столице диагностирован 61 случай, в Сочи - 21, в Новороссийске – 16. С начала пандемии с подозрением на данное заболевания обратись уже 1102937 жителей Кубани. Диагноз подтвердился у 358944 человек. Выздоровели 346456 пациентов (291 человек за сутки), от осложнений скончались 11177 жителей (1 человек за сутки).

Сегодня на больничных койках находятся – 238 пациентов, на дому лечатся 1073 человека.

Андрей Ульченко

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