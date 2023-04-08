Сочинец Владислав Дихтенко стал лучшим официантом России

Коллегия экспертов X Национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia выбрала лучшего официанта 2023 года. В этой номинации победил Владислав Дихтенко, сообщает ТАСС.

В шорт-лист конкурса также вошли другие сочинские официанты: Вячеслав Прокофьев и Анастасия Прохватилова. Они, как и Владислав Дихтенко, работают в Красной Поляне.

В десятку лучших ресторанов России кубанские заведения не вошли. Лучшими признаны петербургский ресторан Birch, московский Twins Gardens и петербургский Bourgeois Bohemians (1-е, 2-е и 3-е места соответственно). В шорт-листе конкурса оказались краснодарские «Угли-Угли» и «The Печь», а также сочинские «Баран-Рапан», «Брунелло», Mamai-Cale, Red Fox и D.O.M.

Андрей Ульченко

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