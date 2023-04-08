В Краснодаре положительную экспертизу получили проекты строительства четырех детсадов и двух школ

Проекты строительства шести соцобъектов в краевой столице получили положительную экспертизу, сообщает пресс-служба администрации края. Новые детсады появятся по улицам им. Даниила Смоляна, 69 (на 115 мест), Эгейской (на 280 мест), рядом с ул. им. Павлова, 1 (на 350 мест) и в районе ул. Обрывной (на 575 мест). Новые школы построят в районе улиц им. Павлова, 1 (на 1550 мест) и Обрывной (на 1550 мест).

В других муниципальных образованиях края госэкспертизу также прошли еще шесть проектов строительства: школы на 400 мест в Армавире по улице Азовской, 20, учебного блока на 250 мест в хуторе Глубоком Новокубанского района, спортзала в ст. Новоминской Каневского района, здания врача общей практики в хуторе Средние Чубурки Кущевского района, здания аварийно-спасательного отряда в Туапсинском районе и реконструкции здания музея в селе Успенском Успенского района.

В ближайшее время муниципалитеты будут должны подать заявки на финансирование строек, а впоследствии провести конкурсы по выбору подрядчиков.

Андрей Ульченко

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