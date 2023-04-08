«Коктейльная карта на тему прошлого и будущего»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коsмохомяк Фото: Коsмохомяк

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом баре, где можно осуществить путешествие по разным планетам с помощью диковинных коктейлей на основе корня пиона или нежного василька.

Новый «Коsмохомяк» пополнил состав барного «мини-зверинца», который целенаправленно собирает команда S.I.D.R. Group во дворах Большой Дмитровки — в полку «Кота Шредингера» и Neon Monkey прибыло.

Шеф-бармен холдинга Андрей Корнилов фантазирует в новой коктейльной карте на тему прошлого и будущего, а само пространство бара помогает всем желающим осуществить космическое путешествие по разным планетам, пригодным и непригодным для жизни. Надо отдать должное концепту — истории, которые Андрей Корнилов и его команда рассказывают о выдуманных ими самими космических мирах, впечатляют и захватывают, особенно под диковинные коктейли на основе корня пиона с запахом гари и смога или нежного василька с ароматом луговых цветов.

В путешествие в собственное детство предлагается отправиться с помощью алкогольных коктейлей со вкусом лимонада «дюшес», пломбира, ириски и милкшейка, но с ними надо быть аккуратнее, все эти коктейли настолько питкие, что в воспоминаниях о школьных годах можно и застрять.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется закусывать хрустящей курицей «Лолли попс» из бумажного пакета, островатыми «космическими» мини-бургерами с серебристым напылением, сетом пряных закусок с хрустящей острой кукурузой в кляре и пряными баклажанами, куриным паштетом из тюбика и орзо крабонара со страчателлой и цуккини. За кухню «Коsмохомяка» отвечает бренд-шеф Павел Дзюбло, и делает это очень достойно.