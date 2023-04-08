Приток воды в Краснодарское водохранилище будет в пределах нормы

По прогнозам гидрологов, в текущем году приток воды в период половодья в Краснодарское водохранилище ожидается в пределах нормы, что позволит организациям АПК удовлетворить все потребности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмилы Волковой.

По ее словам, Краснодарское водохранилище на сегодняшний день наполнено выше нормального подпорного уровня. Однако запасы снега в горах Северного Кавказа, откуда берет начало река Кубань, в текущем году небольшие и составляют 30–50% от нормы.

Андрей Ульченко

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