Один человек погиб и трое получили травмы в ДТП в Удмуртии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: УГИБДД МВД по Удмуртии

Смертельное ДТП произошло вечером 7 апреля напротив дома 11а по ул. Ленина в с. Первомайский Завьяловского района Удмуртии. Около 17 часов 50 минут водитель «ВАЗ-2115» столкнулся с Hyundai Matrix, сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В результате водитель автомобиля «Ваз-2115» погиб на месте, его пассажиры два мужчины, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение. Также в больницу с травмами доставлен 4-летний ребенок — пассажир автомобиля «Hyundai Matrix».

По предварительной информации, водитель «Ваз-2115» был пьян. Кроме того, все, кто находился в отечественном авто не были пристегнуты ремнями безопасности.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.