Перевозки контейнеров на ЮУЖД выросли на 29,4%

В январе-марте по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения перевезли 164,1 тыс. контейнеров двадцатифутового эквивалента (ДФЭ). Это на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в ЮУЖД.

Во внутреннем сообщении отправление выросло на 13,9%, до 21,7 тыс. ДФЭ. Перевозка груженых контейнеров увеличилась на 26,9%. Всего отправили 1,8 млн т грузов, что на 22,9% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Ощутимее всего на ЮУЖД выросла перевозка автомобилей и комплектующих — в семь раз, до 14,6 тыс. ДФЭ, а также остальных продовольственных товаров — в 5,9 раза. Также существенно увеличились отправки зерна (в 3,5 раза), бумаги (в 2,9 раза), машин, станков и двигателей (+52,5%).