Прибыль компании, управляющей Центральным рынком в Перми, упала на 43,5%

ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющее Центральным рынком в Перми, опубликовало годовую финансовую отчетность за минувший год. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», компания Реваза Шенгелия на 12,6% увеличила выручку — со 195,3 до 219,9 млн руб. Чистая прибыль общества значительно упала: с 53,6 до 30,3 млн руб.— это на 43,5% меньше показателей 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «ТК “Центральный”» учреждено в 2014 году бизнесменом Ревазом Шенгелия, также возглавившим компанию. Правопредшественником общества является ликвидированное в 2014 году ЗАО «Центральный рынок». Торговый комплекс «Центральный» — крупнейшее по объему контролируемых площадей торговое предприятие Перми, занимает более 4 га в самом центре Перми. С конца 1990-х годов Центральный рынок арендует у мэрии Перми несколько участков в Камской долине.

Бизнесмен Реваз Шенгелия также владеет ООО «Торговый центр “Мотовилихинский”», зарегистрированным по адресу одноименного ТЦ на ул. Восстания, 25. Господин Шенгелия входит в состав учредителей потребительского общества «Единение», является председателем приходского совета прихода храма в честь Иверской иконы Божией Матери, расположенного на Центральном рынке, и председателем православного духовно-просветительского центра им. Иверской иконы Божией Матери.