Минобороны РФ ожидает от Украины провокации с обвинением в применении отравляющих веществ

Министерство обороны России заявило о подготовке Украиной провокации для дискредитации РФ. Утверждается, что в Сумской области на «псевдо-позиции» могут доставить трупы из моргов. Киев, как заявляет Минобороны РФ, будет говорить о смерти людей в результате применения артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.

С заявлением выступил межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Утверждается, что провокация готовится под руководством офиса украинского президента. Как говорится в сообщении, для реализации «специальной информационной акции» в течение двух недель в Ахтырке Сумской области был «подготовлен якобы участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками"». «На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами"»,— сообщает Минобороны в Telegram.

Российское военное ведомство утверждает, что план Киева предусматривает обработку участка местности и останков украинских военных отравляющим веществом. Это позволит иностранным экспертам, которые сейчас находятся на Украине, «задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия"». Все это может сопровождаться публикацией в соцсетях «фальшивых радиоперехватов якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия"».

Как говорится в сообщении Минобороны, провокация позволит развернуть в западных СМИ «очередную медиакампанию по дискредитации РФ» с попыткой инициировать заседание Совета Безопасности ООН.