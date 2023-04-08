Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны РФ ожидает от Украины провокации с обвинением в применении отравляющих веществ

Министерство обороны России заявило о подготовке Украиной провокации для дискредитации РФ. Утверждается, что в Сумской области на «псевдо-позиции» могут доставить трупы из моргов. Киев, как заявляет Минобороны РФ, будет говорить о смерти людей в результате применения артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.

С заявлением выступил межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине. Утверждается, что провокация готовится под руководством офиса украинского президента. Как говорится в сообщении, для реализации «специальной информационной акции» в течение двух недель в Ахтырке Сумской области был «подготовлен якобы участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками"». «На оборудованные псевдо-позиции планируется доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих, смерть которых наступила якобы в результате огневого поражения "российскими" артиллерийскими боеприпасами, снаряженными "отравляющими веществами"»,— сообщает Минобороны в Telegram.

Российское военное ведомство утверждает, что план Киева предусматривает обработку участка местности и останков украинских военных отравляющим веществом. Это позволит иностранным экспертам, которые сейчас находятся на Украине, «задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами "химического оружия"». Все это может сопровождаться публикацией в соцсетях «фальшивых радиоперехватов якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению "химического оружия"».

Как говорится в сообщении Минобороны, провокация позволит развернуть в западных СМИ «очередную медиакампанию по дискредитации РФ» с попыткой инициировать заседание Совета Безопасности ООН.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...