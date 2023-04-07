Бывшего главу казанского Анкор банка приговорили к четырем годам колонии

Замоскворецкий районный суд города Москвы в пятницу, 7 апреля, признал бывшего председателя правления АО «Анкор банк» Владимира Фесенко виновным в хищении имущества банка (ст. 159 УК РФ). Как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), он приговорен к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, с господина Фесенко взыскали в пользу АСВ более 1,4 млрд руб. «Взыскание обращено на арестованное по уголовному делу имущество, принадлежащее родственникам ответчика»,— отметило агентство.

Напомним, Анкор банк – это бывший казанский Татэкобанк, который был переименован в 2009 году после его приобретения Андреем Коркуновым. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию, посчитав, что банк «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов» и не обеспечил своевременного исполнения обязательств перед кредиторами. В апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал Анкор банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

Оно продолжается до сих пор. Сумма требований в реестре кредиторов банка сейчас превышает 6 млрд руб. К началу марта текущего года АСВ, являющееся конкурсным управляющим Анкор банка, смогло удовлетворить только 11,28% суммы требований его кредиторов, выплатив им 679 млн руб. Еще 426 млн руб. из сформированной конкурсной массы АСВ потратило на саму процедуру конкурсного управления.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"