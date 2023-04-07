В Сочи водитель фургона насмерть сбил пенсионерку

В Сочи 33-летний водитель фургона Ford насмерть сбил женщину 1952 года рождения на улице Макаренко. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи

По данным ведомства, авария произошла 7 апреля в 16:10. Водитель автомобиля при движении задним ходом не заметил женщину-пешехода и совершил наезд на нее.

При этом мужчина, находившийся за рулем авто, не заметил произошедшего и продолжил движение. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете медицинской помощи.

Анастасия Донскова

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