В Италии зафиксирован минимальный с 1861 года уровень рождаемости

В 2022 году в Италии родились 393 тыс. младенцев, что примерно на 1,8% меньше, чем в 2021 году (400 249 младенцев), следует из данных Национального статистического агентства Istat. Показатель 2022 года является самым низким с 1861 года, сообщает Financial Times (FT).

Снижение произошло, несмотря на финансовую поддержку. Схема, разработанная итальянским правительством в 2021 году, предоставляет семьям ежемесячные пособия в размере от €50 до €175 на каждого новорожденного. Выплаты начались с марта 2022 года, сумма зависит от дохода семьи, но даже состоятельные семьи имеют право на получение поддержки.

Эксперты полагают, что для стимулирования рождаемости необходимо развивать услуги по уходу за детьми, особенно теми, которые слишком малы, чтобы ходить в школу.

Население Италии, которое сейчас составляет чуть менее 59 млн человек, по прогнозу Istat, может сократиться до 48 млн к 2070 году. Рождаемость в Италии неуклонно снижалась после финансового кризиса 2008 года, отмечает FT.

Мария Федотова