Депутат Госдумы просит власти Кубани отреставрировать памятник казакам к 9 мая

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев обратился к властям Кубани с просьбой отреставрировать ко Дню Победы памятник казакам в Кущевском районе. Об этом депутат сообщил в Telegram.

Памятный монумент установлен на месте размещения штаба 19-го казачьего кавалерииского полка 2-и Кубанскои казачьеи дивизии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева Фото: Telegram-канал депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева

«Ремонт памятника был запланирован еще в октябре 2022 года, потом сроки передвинули на март 2023 года. Но реставрационные работы так и не завершены»,— говорится в сообщении.

Депутат направил письмо главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о содействии в реставрации памятника.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram