Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутат Госдумы просит власти Кубани отреставрировать памятник казакам к 9 мая

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев обратился к властям Кубани с просьбой отреставрировать ко Дню Победы памятник казакам в Кущевском районе. Об этом депутат сообщил в Telegram.

Памятный монумент установлен на месте размещения штаба 19-го казачьего кавалерииского полка 2-и Кубанскои казачьеи дивизии.

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева

«Ремонт памятника был запланирован еще в октябре 2022 года, потом сроки передвинули на март 2023 года. Но реставрационные работы так и не завершены»,— говорится в сообщении.

Депутат направил письмо главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о содействии в реставрации памятника.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...