Депутат Госдумы просит власти Кубани отреставрировать памятник казакам к 9 мая

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев обратился к властям Кубани с просьбой отреставрировать ко Дню Победы памятник казакам в Кущевском районе. Об этом депутат сообщил в Telegram.
Памятный монумент установлен на месте размещения штаба 19-го казачьего кавалерииского полка 2-и Кубанскои казачьеи дивизии.
Фото: Telegram-канал депутата Госдумы РФ Дмитрия Гусева
«Ремонт памятника был запланирован еще в октябре 2022 года, потом сроки передвинули на март 2023 года. Но реставрационные работы так и не завершены»,— говорится в сообщении.
Депутат направил письмо главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой о содействии в реставрации памятника.
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