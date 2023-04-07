США, Япония и Южная Корея призвали депортировать нелегалов из КНДР

США, Япония и Южная Корея призвали мировое сообщество депортировать на родину нелегально работающих граждан КНДР, сообщает Bloomberg. С соответствующим призывом спецпосланники трех стран обратились к членам ООН. По их мнению, это мера позволит лишить «режим Ким Чен Ына» потока денежных средств из-за рубежа.

«Государства—члены ООН обязаны репатриировать всех получающих доход нелегальных работников из КНДР»,— заявили по итогам трехсторонней встречи спецпосланники Ким Ганн от Южной Кореи, Такэхиро Фунакоси от Японии и Сун Ким от США. Они указали, что граждане КНДР были отправлены за границу в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

22 декабря 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая ввела санкции в отношении КНДР. Все граждане КНДР, согласно этому документу, должны быть депортированы на родину в течение двух лет с момента одобрения резолюции. Также были были ограничены поставки сырой нефти в КНДР до 4 млн баррелей в год, а продуктов нефтепереработки — до 500 тыс. баррелей. Все эти меры, по мнению Совбеза ООН, должны были лишить Северную Корею средств на дальнейшую разработку ядерного оружия и средств его доставки.

Милена Костерева