Проезд в тоннелях петербургской дамбы ограничат в апреле

Участок КАД на петербургской дамбе будет последовательно перекрываться для движения транспорта в обоих направлениях в середине апреля, сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений в пятницу, 7 апреля. В тоннелях будут проводить регламентные работы.

С 10 по 14 числа будет ограничено движение в транспортном отсеке внешнего кольца, с 17 по 21 апреля — внутреннего. Периодически движение будет останавливаться полностью, но не более чем на 7-10 минут.

Дирекция КЗС просит водителей следить за сообщениями на информационных табло и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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