В университете Иннополис в Татарстане для ГИБДД изобрели робота-экзаменатора по вождению

Центр беспилотных технологий университета Иннополис в одноименном городе Татарстана получил патент на автоматическую систему для проведения экзамена по вождению среди выпускников автошкол. Прибор по сути является ассистентом инспектора ГИБДД, принимающего экзамен, и контролером объективности его оценок.

Как сообщила пресс-служба университета, аппарат, изготовленный с применением методов искусственного интеллекта, с помощью установленных на автомобиле камер и датчиков способен определять и фиксировать 21 вид нарушений ПДД: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непропуск пешеходов на «зебре», несоблюдение знаков приоритета и сигналов светофора и прочее.

Для корректной работы устройства необходима погода с хорошей видимостью в день экзамена, отмечают изобретатели.

Заказчиком проекта является Госавтоинспекция МВД России. Предполагается, что разработку внедрят в практику межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.

Прототипы устройства уже протестировали на дорогах Иннополиса и Казани.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"