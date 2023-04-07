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В Краснодаре эвакуировали 35 человек при пожаре в многоэтажном доме

В Краснодаре при пожаре в многоэтажном доме на улице Вишневой эвакуировали 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 7 апреля в 17:27. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 10 кв. м на четвертом этаже здания. Ликвидировать возгорание удалось к 17:57. Сообщается, что из огня спасли трех человек.

К тушению привлекли 26 человек с использованием семи единиц техники.

Анастасия Донскова

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