Enel продает свои распределительные сетевые активы в Перу китайской CSGI за $2,9 млрд

Итальянская энергетическая компания Enel S.p.A. объявила сегодня, 7 апреля, о том, что ее перуанское подразделение продает свои энергораспределительные активы подразделению китайской компании China Southern Power Grid Co — China Southern Power Grid International (CSGI). Сумма сделки — $2,9 млрд.

Первым о возможной продаже перуанских активов Enel китайской компании сообщило агентство Bloomberg еще в феврале. Тогда говорилось о том, что итальянская компания намерена вовсе выйти с перуанского рынка. При этом говорилось, что китайская компания, высказавшая желание купить энергораспределительные активы в Перу, не намерена покупать и генерирующие активы.

Как сообщается, в Перу Enel обслуживает более 1,5 млн клиентов и в 2021 году поставила на рынок страны 8,44 ГВт•ч электроэнергии.

Сделка выгодна обеим сторонам. Еще в ноябре прошлого года итальянская компания представила план, в соответствии с которым для снижения долга (к концу прошлого года он составлял €60 млрд) она намерена расстаться с некоторыми активами, в основном в странах Латинской Америки и Европы. Для китайской же компании это означает укрепление позиций в Латинской Америке, ставшей для китайских компаний в условиях усиления контроля в Европе и США альтернативным регионом роста. До сих пор единственным активом китайской компании в регионе была 28-процентная доля в чилийской энергетической компании Transelec, приобретенная еще в 2018 году.

Андрей Келекеев