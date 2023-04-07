Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: Минторг США обдумывает меры против «Лаборатории Касперского»

Министерство торговли США обдумывает возможность применения ограничительных мер против «Лаборатории Касперского», сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Вашингтоне опасаются, что российская компания может содействовать Москве в осуществлении кибершпионажа. Особенно американские власти обеспокоены тем, что продукты «Лаборатории Касперского» работают на компьютерах некоторых операторов критических объектов инфраструктуры (энергетика, водопровод и пр.).

Какие последствия повлечет за собой административное воздействие со стороны Минторга, WSJ не уточняет. В газете, впрочем, уточняют, что те же меры воздействия ведомство может применить и в отношении китайских IT-игроков — в частности, TikTok.

В марте власти США внесли «Лабораторию Касперского» в перечень потенциальных угроз для нацбезопасности. Тогда же, по информации СМИ, администрация Байдена потребовала от Минфина ввести санкции против компании. В финансовом ведомстве на этот шаг не пошли. В мае Reuters сообщил, что Белый дом обратился в Минторг с требованием активизировать расследование против «Касперского».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...