Во вьетнамском Ханое откроют центр изучения русского языка

Региональный центр изучения русского языка в Юго-Восточной Азии создадут во вьетнамской столице Ханой. Центр будет реализован на базе действующего ханойского филиала Института русского языка имени А. С. Пушкина (ХФИРЯП). Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы планируем вывести на качественно новый уровень работу ханойского филиала института и преобразовать его в Центр русского языка Юго-Восточной Ази»,— сообщил господин Чернышенко на встрече с преподавателями и студентами ХФИРЯП (цитата по сайту правительства).

Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что ХФИРЯП работает уже более 30 лет. По его словам, ханойский филиал выполняет благородную миссию наряду с другими вьетнамскими учебными заведениями, в том числе с Ханойским государственным университетом. «Они продвигают русский язык, популяризируют русскую литературу и культуру во Вьетнаме»,— добавил он.

В настоящее время российская и вьетнамская стороны также обсуждают создание в Ханое русской школы, в которой смогут обучаться 900 человек. «Преподавание в школе будет вестись на русском языке по российским стандартам. Общая площадь помещений школы составит около 26 тыс. кв м, эти помещения будут построены на участке площадью 3 га»,— рассказал господин Чернышенко.

В июле 2021 года Министерство образования Вьетнама вернуло в программу обучения иностранным языкам в общеобразовательных школах русский язык. Его преподают с 3-го по 12-й классы в качестве первого иностранного языка наряду с английским, китайским, французским и японским.

Милена Костерева