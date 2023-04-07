Бывший глава «Метростроя Северной столицы» перешел на работу в городской комтранс

Бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы» (МССС, генподрядчик строительства петербургского метро) Владимир Шмидт стал заместителем председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка». Назначение было утверждено в Смольном 6 апреля.

Господин Шмидт будет курировать в комитете несколько направлений, включая строительство и адресная инвестиционная программа (АИП). По данным издания, в ближайшее время в МССС из Дирекции транспортного строительства Смольного на должность исполнительного директора перейдет Дмитрий Васильев.

Владимир Шмидт возглавлял МССС с декабря 2020 года. Ранее он руководил строительной компанией «Пилон», а до этого трудился в правительстве Петербурга на должности зампредседателя КРТИ.

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