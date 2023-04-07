DOGMA: каждая третья квартира куплена с привлечением маткапитала

СК DOGMA подводит промежуточные итоги коммерческого развития за первый квартал текущего года

За три месяца текущего года клиенты DOGMA стали владельцами более чем 1500 новых квартир в Краснодаре и Новороссийске. Согласно внутренней аналитике компании, около 90% всех квартир приобретаются в ипотеку. При этом, с начала года начался существенных рост доли сделок с привлечением материнского капитала – на них приходится более 30% проданного жилья.

Положительная динамика связана, прежде всего, с увеличением размера выплат на ребенка в 2023 году: на первенца она составляет 586 946 тыс. руб., а на второго — 775 628 тыс. руб. Кроме того, в прошлом году семейную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года. Согласно данным «Дом.РФ», в число регионов-лидеров по продажам недвижимости в рамках льготной программы входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

Сегодня клиенты DOGMA могут приобрести недвижимость с использованием материнского капитала по договору долевого участия (ДДУ) или договору уступки прав требования (ДУПТ). Со строительной компанией сотрудничают более 20 крупнейших российских банков-партнеров. Наибольшая число сделок проходит с участием Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка. Ипотечные программы позволяют использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса, а также для досрочного погашения кредита как полного, так и частичного.

«Краснодарский край стал одним из самых быстро растущих регионов страны за последнее время. Улучшение жилищных условий с использованием маткапитала сегодня является крайне востребованной мерой поддержки государства среди населения. DOGMA всегда уделяла особое внимание молодым семьям и обеспечивала их доступным, качественным и комфортным жильем. Наши эксперты оказывают максимальную поддержку, помощь и сопровождение при оформлении ипотеки с привлечением маткапитала. Кроме того, мы прогнозируем существенный рост востребованности этого сегмента к концу года», - прокомментировал директор коммерческого департамента DOGMA, Павел Петров.

Читайте нас в Telegram

Застройщик ООО «Догма-Рекорд». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/. https://1dogma.ru ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Альфа-Банк