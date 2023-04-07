XVI всероссийский турнир знатоков географии стартовал в Краснодарском крае

В нем примут участие школьники из разных регионов России

В Краснодарском крае стартовал XVI всероссийский интеллектуальный турнир знатоков географии среди школьников страны и активистов Молодежных клубов РГО от 14 до 17 лет. Команду, которая станет победителем соревнований, ждет путешествие на курорт Краснодарского края.

Турнир пройдет под девизом «Открываем Россию заново! Вместе с Русским географическим обществом». Командам предстоит продемонстрировать знание географических понятий и терминов и умение решать задачи как в области географии, так и в смежных отраслях знаний.

— За 14 лет турнир вырос из городского мероприятия до всероссийского масштаба. Его участниками за это время стали более 360 команд из 26 регионов нашей страны. Этот проект стимулирует молодежь поддерживать высокий уровень знаний в области географии и смежных наук,— отметил председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Турнир пройдет в два этапа — заочный и очный. Для участия в отборочном (заочном) этапе необходимо ознакомиться с Положением о турнире, направить заявку с фотографией команды и ответы на задания отборочного этапа до 14 апреля 2023 года, заполнив соответствующую электронную форму.

В заключительный (очный) этап будут приглашены команды, набравшие максимальное количество баллов. О дате, времени и формате проведения заключительного этапа участникам будет сообщено дополнительно.

Вопросы, связанные с участием в турнире, можно задать представителям оргкомитета по электронной почте: turnirznatokov@mail.ru

Команда-победитель проведет пять незабываемых дней на одном из курортов Краснодарского края в Темрюкском районе. Для них организуют познавательную и развлекательную программу с интересными мастер-классами, лекциями, квестами и экскурсиями.

Турнир знатоков географии в рамках мероприятий образовательной программы Краснодарского регионального отделения Русского географического общества проводится с 2010 года. Ежегодно его участниками становятся сотни школьников, демонстрирующие высокий уровень знаний в области географии и смежных наук. За время проведения турнира в нем приняли участие команды из 26 регионов России. Генеральным партнером турнира в 2023 году выступает компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов порту Тамань, крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру юга России. Компания поддерживает проект в целом и финансирует проведение летней школы для победителей в Темрюкском районе.

Читайте нас в Telegram

www.oteko.ru