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Коммерсантъ FM
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Квартиры судят по отделке

Почему москвичи отказываются от лотов без ремонта

Москвичи отказываются покупать квартиры без ремонта, некоторые риэлторы говорят, что спрос на такие лоты за последний год упал в пять раз. Покупатели жалуются на то, что подсчитать вложения в обустройство жилья стало почти невозможным. Многие привычные стройматериалы пропали с рынка, а оставшиеся подорожали, кроме того и услуги ремонтных бригад выросли в цене в два-три раза.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На практике стоимость ремонта в новостройке может обойтись в ту же цену, что и сама квартира, рассказал главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев: «Выбор материалов, конечно, есть, в том числе и российского производства. Представлены на рынке бренды и из Турции, и из Центральной Азии. Но выбирать эти строительные материалы достаточно проблематично.

Приведу конкретный пример: месяц назад я изучал, сколько же стоит провести подбор краски для стен. На одном из отечественных стройрынков берешь 10 л белой, задаешь требуемый цвет, и тебе компьютер предлагает вариант, необходимый для смешивания. Стоит там такая услуга 8 тыс. руб., а в Leroy Merlin — 360 руб. И не все об этом даже знают.

Сейчас в Москве найти бригаду, которая бы выставляла итоговую стоимость работ из расчета 10 тыс. руб. за 1 кв. м уже нереально. Сейчас уже считают по 15–20 тыс. руб. за "квадрат" и дороже. Возьмем стандартную "двушку" в 60 кв. м. Ее отделка будет стоить 900 тыс. руб. только за работу, плюс еще во столько же обойдутся материалы».

Как эксперты оценивают идею ипотеки на меблированные квартиры

Квартиры с ремонтом часто выбирают покупатели, которые воспользовались ипотекой, отмечают риэлторы. В этом случае отделка будет также включена в рассрочку на несколько лет. Но дополнительные траты будут компенсированы низкой ценой стройматериалов, отмечают эксперты. Дело в том, что сейчас на рынке продают квартиры в домах, которые строились еще в прошлом году, соответственно, и стройматериалы там рассчитывались по старым прайсам, пояснил коммерческий директор компании Optima Development Дмитрий Голев:

«В основном покупатели приобрели квартиры со стоимостью отделки, которая была еще до повышения цен. То есть это являлось достаточно выгодным. И до сих благодаря оптовой закупке у нас цена ремонта ниже, чем если бы клиент делал его самостоятельно. В первом случае речь идет о 90 тыс. руб. за квадратный метр, во втором — порядка 120 тыс. руб.

Из собственного опыта могу сказать, что примерно около трети клиентов готовы покупать лоты с отделкой. С другой стороны, есть компромиссный вариант — это предчистовая отделка, когда все грязные и шумные работы уже выполнены, остаются только приятные хлопоты по выбору и отделке выбранными покупателями материалами, чтобы получить свой уникальный дизайн. У нас большая часть продаж приходится именно на такой формат».

Выгодно ли покупать квартиру с ремонтом в новостройке

В то же время застройщики отмечают общий спад спроса на недвижимость. По данным портала «Дом.РФ», сейчас около 70% строящегося жилья в России остается нераспроданным.

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Светлана Белова

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