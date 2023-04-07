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Прокуратура Кубани направила в ФАС сведения о возможном ценовом сговоре поставщиков риса

Прокуратура Краснодарского края направила в ФАС сведения о возможном согласовании действий поставщиков и производителей риса, которые могут привести к росту цен на продукт. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Кубанское ведомство провело проверку основных производителей, переработчиков и поставщиков риса. По итогам проверки были выявлены факты завышения стоимости продукта. Ведомство выдало 25 предостережений.

«Установлены факты сокращения объемов рисовой крупы, отпускаемой отдельным предприятием, наряду с аналогичными показателями других производителей»,— говорится в сообщении.

Сведения о повышении отпускных цен поставщиками Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области для предприятий Кубани были направлены в ведомства соответствующих регионов.

Анастасия Донскова

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