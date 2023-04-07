С начала года в Петербурге сдали более 1 млн «квадратов» жилья

Более 1 млн кв. м жилой площади было сдано в Санкт-Петербурге с начала 2023 года, это более 24 тыс. квартир. Об этом сообщил губернатора Александр Беглов в пятницу, 7 апреля.

«С начала года мы сдали в эксплуатацию более 35% от планового ввода многоквартирных домов. Это позволяет рассчитывать, что и в 2023 году показатели будут достигнуты»,— приводит пресс-служба Смольного слова господина Беглова.

Больше всего жилой площади было сдано в Приморском районе города – 291 тыс. кв. м (6611 квартир). Второе и третье место в топе по вводу жилья заняли Красногвардейский (163 тыс. кв. м, 5363 квартиры) и Красносельский районы (141 тыс. кв. м, 3759 квартир). Всего в городе за I квартал 2023 года сдано 24719 квартир в 297 домах в 12 районах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте в Петербурге строители ввели в эксплуатацию 183,6 тыс. кв. м жилья, что на 30 тыс. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом большая часть покупок квартир в новостройках совершалась через ипотеку, несмотря на ограничения регулятором субсидированных ставок.

Подробнее — в материале «В поисках точки равновесия».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте