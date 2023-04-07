Глава Росгвардии вручил орден Жукова Южному округу войск национальной гвардии

В Ростов-на-Дону 7 апреля прибыл директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал Виктор Золотов, чтобы вручить орден Жукова Южному округу войск Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. На торжественной церемонии награждения присутствовал губернатор региона Василий Голубев.

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Южный округ Росгвардии награжден орденом Жукова по указу президента Владимира Путина за мужество при выполнении боевых задач, а также за высокий уровень боевой подготовки. Помимо ордена подразделению, личные награды были вручены бойцам Росгвардии.

«Сегодня вы выполняете свои повседневные задачи, обеспечивая защиту важных объектов, участвуя в охране правопорядка и противодействии терроризму, что, безусловно, способствует созданию благоприятных условий для динамичного развития всех субъектов Южного федерального округа»,— цитирует пресс-служба Виктора Золотова.

Глава Росгвардии поблагодарил руководство региона за помощь военным в поддержании порядка и безопасности.

Также Виктор Золотов и Василий Голубев вместе с командующим округом генерал-полковником Игорем Турченюком приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника военнослужащим и сотрудникам оперативно-территориального объединения Росгвардии.

Анастасия Назарова