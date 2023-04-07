Газпромбанк и корпорация «Девелопмент-Юг» подписали соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк и строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» подписали соглашение о развитии и укреплении сотрудничества.

Стороны договорились о реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства с целью социально-экономического и инфраструктурного развития субъектов РФ. Банк готов выступать организатором финансирования и кредитором различных девелоперских проектов и оказывать услуги финконсультанта.

Среди первых совместных инициатив — проектное финансирование возведение ЖК бизнес-класса во Владивостоке на сумму 3,2 млрд руб. Первые средства в рамках соответствующего кредитного соглашения уже выданы с целью финансирования проекта.

«Поддержка жилищного строительства в новых экономических условиях — один из стратегических приоритетов Банка. Мы рады, что рынок жилой недвижимости в российских регионах динамично развивается. Предоставляя финансирование владивостокскому проекту "Девелопмент-Юг", мы обеспечиваем вклад в рост экономики и улучшение условий жизни людей на Дальнем Востоке»,— отметил начальник Департамента финансирования проектов в недвижимости Газпромбанка Александр Саможенков.

«Корпорация "Девелопмент-Юг" — один из ключевых партнеров Банка. Мы готовы использовать нашу экспертизу и накопленный опыт в проектах по созданию инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни тысяч семей. В результате конструктивного взаимодействия, уверен, в выигрыше окажутся покупатели квартир не только на Кубани, но и в других федеральных округах»,— сказал директор Краснодарской дирекции по развитию бизнеса Банка Александр Машковцев.

«Корпорация "Девелопмент-Юг" — одна из первых, кто приступил к работе по новой схеме проектного финансирования со счетами эскроу и находится в числе лидеров по количеству и объему проектов на Дальнем Востоке и в других регионах присутствия. Мы готовы совместно с Банком создавать качественные объекты и надеемся на продолжение сотрудничества»,— заявил президент «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов.

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