Совет молодых депутатов Краснодарского края возглавил Сергей Носов

Совет молодых депутатов Кубани возглавил председатель комитета ЗСК по физкультуре и спорту Сергей Носов. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Носов, председатель комитета ЗСК по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Сергей Носов, председатель комитета ЗСК по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями

Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Его кандидатуру предложил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, отметив большой опыт господина Носова в системе молодежного парламентаризма.

Сергею Носову 30 лет, у него три высших образования: Европейский университет по специальности «спортивный менеджмент» (2016), Российский университет кооперации по направлению подготовки «экономика» (2017), Российский университет кооперации по специальности «государственное и муниципальное управление». Впервые Носов стал депутатов в сентябре 2022 года, член фракции «Единая Россия».

Кроме того, на XVIII общем собрании Совета молодых депутатов, которое провел 7 апреля провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко, парламентарии избрали Антона Толстопятова представителем краевого Заксобрания в Молодежный парламент при Госдуме и назначили председателей некоторых комитетов СМД. Также был утвержден новый состав Бюро президиума СМД.

Также молодые депутаты подвели итоги деятельности СМД за 2022 год и внесли корректировки в план работы на 2023 год. Представляя его проект, Антон Толстопятов напомнил о том, что будут изменены критерии оценки деятельности СМД. Для сбора и анализа проводимой работы планируется создать отдельный сайт, на котором у Советов и комитетов СМД будут созданы личные кабинеты, куда они будут предоставлять всю информацию о своей депутатской деятельности. Это, как подчеркнул парламентарий, позволит выстраивать соответствующие рейтинги депутатов, а также ввести в практику онлайн-обучение.

Леонид Ломакин

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