Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

Средняя цена предложения (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Локация Апрель 2022 Март 2023 Апрель 2023 За месяц За год Москва 319 300,9 301,3 0,10% –6% Санкт-Петербург 214,6 199,7 199,2 –0,30% –7% Казань 146,5 144,8 144,8 0,00% –1% Краснодар 118,9 120,7 120,9 0,20% 2% Нижний Новгород 115,8 119,7 120,1 0,30% 4% Новосибирск 110,6 113,4 114,2 0,70% 3% Екатеринбург 103,8 109,7 111,2 1,40% 7% Ростов-на-Дону 101,5 107,4 109,8 2,20% 8% Уфа 101,7 105 105,9 0,90% 4% Самара 101,9 104,7 104,9 0,20% 3% Красноярск 96,2 104 104,7 0,70% 9% Омск 86,7 91,2 92,5 1,40% 7% Пермь 83,6 88,7 90,3 1,80% 8% Воронеж 87,1 88,7 88,7 0,00% 2% Волгоград 77,3 85,6 86,2 0,70% 12% Челябинск 65 72,4 73,9 2,10% 14% Московская область 162,2 157,4 157,9 0,30% –3% Ленинградская область 132 128,4 127,6 –0,60% –3%