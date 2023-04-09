Динамика цен на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя цена предложения (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Локация
|Апрель 2022
|Март 2023
|Апрель 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|319
|300,9
|301,3
|0,10%
|–6%
|Санкт-Петербург
|214,6
|199,7
|199,2
|–0,30%
|–7%
|Казань
|146,5
|144,8
|144,8
|0,00%
|–1%
|Краснодар
|118,9
|120,7
|120,9
|0,20%
|2%
|Нижний Новгород
|115,8
|119,7
|120,1
|0,30%
|4%
|Новосибирск
|110,6
|113,4
|114,2
|0,70%
|3%
|Екатеринбург
|103,8
|109,7
|111,2
|1,40%
|7%
|Ростов-на-Дону
|101,5
|107,4
|109,8
|2,20%
|8%
|Уфа
|101,7
|105
|105,9
|0,90%
|4%
|Самара
|101,9
|104,7
|104,9
|0,20%
|3%
|Красноярск
|96,2
|104
|104,7
|0,70%
|9%
|Омск
|86,7
|91,2
|92,5
|1,40%
|7%
|Пермь
|83,6
|88,7
|90,3
|1,80%
|8%
|Воронеж
|87,1
|88,7
|88,7
|0,00%
|2%
|Волгоград
|77,3
|85,6
|86,2
|0,70%
|12%
|Челябинск
|65
|72,4
|73,9
|2,10%
|14%
|Московская область
|162,2
|157,4
|157,9
|0,30%
|–3%
|Ленинградская область
|132
|128,4
|127,6
|–0,60%
|–3%