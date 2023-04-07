Мечты о космосе, пасхальный декор и магия гобоя

В Нижнем Новгороде на следующей неделе пройдут различные лекции, показы и обсуждение фильмов, театральные постановки и концерты. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиция спектакля «Сотворившая чудо»

Фото: соцсети министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой Репетиция спектакля «Сотворившая чудо»

Фото: соцсети министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой

8 апреля в Театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Сотворившая чудо» по одноименной пьесе Уильяма Гибсона. В основе постановки автобиография американской писательницы Элен Келлер, потерявшей слух и зрение еще в детстве. Однако учительницу Энн Салливан удалось добиться успехов в обучении девочки. Билеты от 250 руб.

8 апреля в Арсенале историк книги Анна Маркова прочитает лекцию об искусстве итальянского книгопечатания в эпоху Возрождения в XVI веке – о том, как вручную печатали книги, как развивались принципы книжного оформления и кем были первые типографы на Апеннинском полуострове. Билеты от 150 руб.

8 апреля в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт «Магия гобоя». В программу вошли переложения и сочинения, написанные для этого инструмента. Солисты Мария Сурначева (гобой) и Улболсын Домашева (фортепиано) исполнят композиции Бетховена, Шумана, Брамса, Даэлли и Паскулли. Билеты от 500 руб.

8-9 апреля в кинотеатре «Орленок» – уикенд французской киноклассики. Состоятся показы фильма «Безумный Пьеро» с Жаном-Полем Бельмондо, мультфильма «Король и птица» и киноленты «Летняя сказка». Все картины в оригинале с русскими субтитрами, билеты от 190 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Война» Алексея Балабанова

Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма «Война» Алексея Балабанова

Фото: kinopoisk.ru

9 апреля в павильоне «Кинофактура» на улице Варварской,32 состоится показ и обсуждение фильма Алексея Балабанова «Война». Культовая лента о том, как бывшие заложники чеченского полевого командира спасают из плена раненого русского офицера и невесту англичанина, которого отпустили за выкупом. Входной билет – от 200 руб.

12 апреля планетарий имени Гречко покажет белорусский короткометражный мультфильм «Мечты о космосе» об истории космонавтики, смене поколений и технологий. Из-за ремонта планетария все его мероприятия проходят в Мининском университете на улице Ульянова,1. Стоимость билета 500 руб.

13 апреля в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет бесплатная лекция «Эволюция электронной музыки: от первой звукозаписи до современности». Скрипач-электронщик Никита Демин расскажет о звуковых волнах, различиях синтезированного и натурального звука и появлении драм-машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Приключения Тома Сойера» Саратовского ТЮЗа

Фото: Саратовский академический театр юного зрителя Спектакль «Приключения Тома Сойера» Саратовского ТЮЗа

Фото: Саратовский академический театр юного зрителя

14 апреля на сцене Нижегородского ТЮЗа – спектакль «Приключения Тома Сойера» от актеров Саратовского академического театр юного зрителя. Билеты от 250 руб.

14 апреля в Пакгаузах на Стрелке – опера Рахманинова «Алеко» по поэме Пушкина «Цыганы» в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета. Билеты от 500 руб.

14-16 апреля на Нижегородской ярмарке пройдет «Пасхальная ярмарка». Посетителям предложат изделия народных художественных промыслов, в программе мастер-классы по украшению куличей и яиц, созданию пасхальных сувениров. Вход свободный.

14 апреля в Milo Concert Hall рок-группа Lumen даст юбилейный концерт, отметив с поклонниками свое 25-летие. Билеты от 2 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева