Прокуратура Кубани выявила согласованные действия поставщиков рисовой крупы

Прокуратура Краснодарского края провела проверку основных производителей, переработчиков и поставщиков риса, работающих Красноармейском, Славянском, Абинском, Северском и Крымском районах, сообщает надзорное ведомство. Проверка выявила рост отпускной цены и сокращение объемов отпускаемой рисовой крупы, что может свидетельствовать о согласованных действиях участников рынка.

По итогам проверки прокуратурой объявлены 25 предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости нарушения законодательства. Кроме того, данные о возможном сговоре участников рынка направлены в управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю.

Руководство прокуратуры края полагает, что согласованные действия поставщиков рисовой крупы по повышению цен могут привести не только к увеличению стоимости продукта, но и к перебоям в работе предприятий перерабатывающей промышленности, а в конечном итоге – к росту социальной напряженности.

Анна Перова, Краснодар