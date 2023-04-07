Апрель почувствует себя маем

Погода в Москве позволит переобувать автомобили уже в предстоящие выходные: температура воздуха в ближайший уикенд будет подходящей для смены зимней резины на летнюю, сообщили “Ъ FM” в Гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, с 8 апреля почти на всю следующую неделю над столицей установится антициклон. Осадков в городе не ожидается, а дневные температуры будут не по сезону высокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В таких условиях вполне можно менять шины, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Если в выходные градусники покажут 12-14 градусов тепла, а в области до 15, то к середине недели температура повысится до 13-18 градусов. Эти значения характерны для конца первой-начала второй декады мая. Ночные температуры будут около 0, от -2 до +3.

Как только встает солнце, а это сейчас происходит достаточно рано, то начинает быстро теплеть. Для семи часов утра +4…+5 градусов — это минимальные значения. Если температура устойчиво ниже этих значений, то сцепление с дорожным покрытием ухудшается. Если температура около 0, то тормозной путь увеличивается. А вот при температуре в +5 градусов и выше свойства летней резины замечательные. Поэтому можно смело менять резину».

“Ъ FM” связался со столичными сервисами шиномонтажа и выяснил, что спрос на смену резины начал повышаться, в некоторых случаях записаться на выходные будет непросто.

«Если просто шиномонтаж и вы со своей резиной приезжаете, то все обойдется в 2,5 тыс. руб. А если ее нужно подбирать, то услуга будет стоить 20-25 тыс. руб. Мы работаем по предварительной записи. Пока "окошек" у нас много, выбирайте удобное время». «В течение получаса делают шиномонтаж. Для диаметра колес 16 полный шиномонтаж будет стоить 1,8 тыс. руб. Балансировка в эту цену входит. У нас только предварительная запись». «Желательно приезжать по записи, в субботу пока свободен только вечер. По живой очереди тоже можно переобуться, но придется, конечно, подождать. Наплыв большой идет». «У нас запись уже идет на следующую неделю, на этой свободного времени нет».

Власти Москвы тем временем призвали мотоциклистов не спешить выезжать на городские дороги. Городской департамент транспорта и Госавтоинспекция рекомендовали им дождаться официального открытия сезона в мае.

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Владимир Расулов